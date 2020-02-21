Князева Людмила Юрьевна

Окончила Московскую Консерваторию по классу композиции профессора А.И. Пирумова.



Людмила Князева - композитор, член Союза композиторов, лауреат международных конкурсов, участник международных музыкальных фестивалей «Московская осень», «Международный фестиваль молодежи и студентов и др. В октябре 2006 года Людмила Князева приняла участие в выставке Buchmesse во Франкфурте, где были представлены ее авторские работы в области музыки, литературы, театра и документальных фильмов.

В 2016 году Людмила приняла участие в Международном конкурсе Творческих и методических работ и получила звание лауреата (1 место).

В 2019 году были подготовлены и опубликованы релизы музыкальных и литературных произведений Людмилы Князевой на ведущих мировых цифровых площадках, включая Spotifay, ITunes, Apple, Google Ply, Amazon, Napster, 7 digital, Яндекс Музыка и др.

Одна из самых известных работ Людмилы - моноспектакль «Восхождение» о слепом монахе Антонии, который побывал у Ноева Ковчега на горе Арарат. Спектакль полностью основан на документальном материале. В постановке этого спектакля в ИМДТ (г. Истра), а также в творческом вечере Домы Ученых ЦАГИ (г.Жуковский) Людмила выступила в роли сценариста, автора музыки и актрисы.

На эту же тему Людмила Князева написала программную симфонию «Восхождение» и книгу «Восхождение» (в печатном и звуковом формате) на русском и английском языках.

В области музыкального творчества Людмила Князева работает в академическом современном стиле. Ее творческое портфолио содержит произведения разных жанров и форм, в том числе: симфоническая музыка, одна опера. два балета. камерная музыка, композиции для хора, музыка для детей и популярные песни.

Л.Ю. Князева активно ведет концертную и музыкально-просветительскую деятельность.